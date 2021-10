Incendio in un appartamento a Taranto muore una donna

Una donna ha perso la vita in un incendio divampato nel suo appartamento in un palazzo di viale Magna Grecia a Taranto. Salvo per miracolo un suo nipote di nove anni che è riuscito a mettersi in salvo grazie ad un vicino.

E’ successo nel primo pomeriggio di oggi, la donna di 84 anni si chiamava Anna Vinciguerra. Sul posto oltre ai vigili del fuoco stanno svolgendo le indagini gli agenti della Questura di Taranto.

I vigili del fuoco hanno disposto lo sgombero delle persone che risiedono nell'immobile di undici piani.