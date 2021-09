Audible dona al Pacinotti di Taranto smart speaker, tablet e lezioni con Barbascura X

Come ogni settembre, il momento del ritorno sui banchi segna per gli studenti l’inizio di una nuova sfida e porta con sé un carico di novità, aspettative e purtroppo, dal 2020, anche tanta incertezza, oltre alla necessità di rendere la didattica sempre più smart e accessibile a tutti, a causa delle difficoltà nate con la pandemia di Covid19.

In questo contesto, a quasi due anni dall’entrata in gioco della Dad, Audible – società Amazon tra i principali creatori e fornitori di contenuti narrativi audio di qualità (audiolibri, podcast e serie audio) – annuncia la donazione all’Istituto di Istruzione Superiore “Pacinotti - Fermi” di Taranto di 80 device tra smart speaker Alexa e tablet, e altrettanti abbonamenti ad Audible. La donazione rientra nel progetto “Audible per la scuola”, iniziato lo scorso anno con la donazione di tablet e abbonamenti ad Audible a favore del plesso scolastico della Città di Codogno (LO), prima località italiana colpita dal lockdown causato dalla pandemia di Covid-19.

L’Istituto conta circa 1200 studenti della primaria di secondo grado, distribuiti tra le varie specializzazioni, che grazie ai device e agli account Audible avranno ora accesso a un ampio catalogo di contenuti di audio intrattenimento (audiolibri, podcast e serie audio) per studiare, approfondire e divertirsi in modo smart: un prezioso aiuto per la didattica in termini di tecnologia e di strumenti di cultura complementari ai tradizionali libri di testo, che potranno favorire dibattito, socialità, condivisione e collaborazione tra alunni e insegnanti.

A consegnare la donazione per Audible sarà un ex alunno d’eccezione, Barbascura X, autore del podcast Audible Original “Storie brutte sulla scienza” e del libro/audiolibro Il genio non esiste (e a volte è un idiota) (Tlon/Audible Studios, 2020/2021). Apprezzato youtuber e chimico noto come “il punk della divulgazione scientifica”, che tra i corridoi del Pacinotti ha coltivato la sua passione per la chimica e dato forma alle sue aspirazioni. In occasione di questa speciale donazione, Barbascura X terrà una lezione “di scienza brutta” in aula magna, per appassionare e ispirare tutti gli studenti in ascolto.

Dichiara Barbascura X: “Sarà bellissimo tornare ad immergermi per un giorno nell’atmosfera della mia vecchia scuola, quella da cui in un certo senso tutto è iniziato per me. Ma sono ancor più felice di presentarmi con un simile regalo, gentilmente donatoci da Audible. Sono sicuro che i ragazzi troveranno tantissima ispirazione. Tra i podcast e gli audiolibri del catalogo Audible non avranno che da scegliere in cosa esser curiosi."

“Il ritorno a scuola è sempre un momento cruciale per la vita di ogni studente e siamo fieri di sostenerlo con questa donazione all’Istituto Pacinotti di Taranto. Come Audible, ci impegniamo costantemente per offrire un servizio di intrattenimento e formazione audio accessibile e coinvolgente per milioni di persone. Crediamo molto nel potere educativo dell’audio entertainment che è in grado di far avvicinare molti ragazzi alla lettura e, grazie a essa, sognare e conoscere nuovi orizzonti – dichiara Francesco Bono, Content Director di Audible.it. “Le storie sono un elemento importantissimo per la crescita e l’educazione di ogni ragazzo, ci auguriamo che le migliaia di storie presenti su Audible aiutino gli studenti e gli insegnanti a sviluppare ulteriormente la loro fantasia e creatività e siano fonte di ispirazione e divertimento.”

“Siamo onorati che Audible abbia deciso di donare questi preziosi strumenti al nostro istituto, siamo sicuri che saranno un valido aiuto nel percorso di crescita dei nostri alunni. È per noi motivo di grande orgoglio che a consegnarli sia il nostro ex studente Barbascura X con una speciale lezione per i nostri ragazzi” - dichiara Vito Giuseppe Leopardo, dirigente scolastico dell’I.I.S. Pacinotti-Fermi.

Gli audiolibri per bambini, adolescenti e ragazzi sono da sempre tra le più categorie più apprezzate nel catalogo Audible. Ma c’è di più: secondo uno studio realizzato in UK[1] dal National Literacy Trust per Audible, proprio l’ascolto di contenuti di audio intrattenimento ha aiutato i più giovani durante la pandemia di Covid-19, caratterizzata da lunghi periodi di didattica a distanza e lockdown.

In particolare, durante il primo lockdown, lo studio evidenzia che l’ascolto di audiolibri è aumentato per 1 giovane intervistato su 4 (fascia 9-18 anni). Tra le ragioni di questa crescita, il maggior tempo a disposizione e una più semplice fruizione di questa tipologia di formato rispetto ad altri, nonché la possibilità di accedere contemporaneamente a un catalogo molto ampio di contenuti.L’ascolto di audiolibri, in questo momento così unico della nostra contemporaneità, ha avuto effetti positivi sul benessere mentale dei più giovani: 1 intervistato su 3 (31,8%), infatti, ha affermato che ascoltare audiolibri lo ha fatto sentire meglio durante il lockdown, fornendo una distrazione dagli eventi esterni, spesso causa di ansia.

L’ascolto ha avuto un effetto virtuoso anche sulle abitudini di lettura: 1 ascoltatore su 2 (52.9%) ha dichiarato che l’ascolto di audiolibri ha aumentato l’interesse per la lettura in generale, e il 42.6% che l’ascolto li ha resi più interessati anche alla scrittura. Inoltre, il 40% degli ascoltatori di audiolibri ha dichiarato di leggere ogni giorno nel proprio tempo libero, contro un 27% di chi invece non ascolta audiolibri.

Infine, l’impatto è positivo anche sulla creatività dei giovani intervistati: in 7 su 10 hanno dichiarato che l’ascolto di audiolibri stimola la loro immaginazione, più della visione di video.

