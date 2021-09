Cocaina e hashish in casa, arrestato torricellese

Nella tarda serata di ieri, i Carabinieri della Sezione Operativa del NORM della Compagnia Carabinieri di Manduria hanno arrestato, per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, Giuseppe Gualano, 52enne, pregiudicato di Torricella.

I militari, a seguito di una perquisizione domiciliare eseguita presso l’abitazione dell’uomo, hanno rinvenuto nella disponibilità del predetto 74 gr di hashish, 117 gr. di cocaina - già confezionate in singole dosi e pronte allo spaccio -, un bilancino elettronico di precisione, materiale idoneo al confezionamento dello stupefacente e la somma in contati di 975 euro, suddivisa in banconote di vario taglio, sottoposta a sequestro in quanto ritenuta provento dell’attività illecita.

Lo stupefacente sequestrato sarà sottoposto ad analisi quali-quantitative presso il Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti del Reparto Operativo del Comando Provinciale Carabinieri di Taranto.

Il 52enne, al termine delle formalità di rito, su disposizione del A.G., è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione. (Nota stampa dei carabinieri)