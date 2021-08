Domani notte bianca dei vaccini con degustazione di frutta e succhi all'ex Auchan di Taranto

Il Centro Commerciale tarantino "Porte dello Jonio" di Nhood (ex Auchan), che con le oltre 43.000 vaccinazioni somministrate da aprile è il più grande hub vaccinale della Puglia, ha annunciato la notte bianca delle vaccinazioni: martedì 10 agosto, dalle 19:00 all’una di notte, su prenotazione, in collaborazione con la Asl di Taranto. Una degustazione di frutta fresca e succhi di melograno a Km zero sarà offerta a tutti i neo vaccinati dalle aziende agricole di Campagna Amica -Coldiretti Taranto. L’iniziativa è accompagnata dall’apertura straordinaria del Centro Commerciale dalle 20:00 alle 22:00 ingresso Marinai che sarà deliziata da un romantico concerto sotto le stelle cadenti.

L’iniziativa segue di pochi giorni la vaccinazione in tempi record riservata ad oltre 150 persone della comunità cinese locale, che da tempo richiedevano un supporto per aderire alla campagna vaccinale.

È un’ulteriore conferma della missione aziendale di Nhood al servizio del cittadino, in linea con il pay off “New Living Mood”, ovvero “nuovi spazi vitali al servizio del cittadino”, come già avvenuto con i servizi di tampone antigenico rapido in modalità drive-in nei parcheggi di vari centri commerciali, alla ristrutturazione del reparto di terapia intensiva dell’Ospedale Sacco di Milano.