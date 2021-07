Giovane di Erchie muore in un incidente con la moto a Taranto

E’ morto in un incidente con la moto Virgilio Coppola, di Erchie. Aveva 35 anni. Oggi pomeriggio, intorno alle 14,30, era a bordo di una moto di grossa cilindrata tipo «enduro» e stava percorrendo la Taranto Talsano nella piccola frazione di San Donato quando all’altezza del cimitero di Talsano, per cause in corso di accertamenti è uscito fuori strada ed è stato sbalzato dalla moto. Inutili i soccorsi dei sanitari del 118 che si son dovuti arrendere lasciando il corpo senza vita a disposizione della magistratura per gli adempimenti del caso.

Sul posto per fare i rilievi e cercare di ricostruire la dinamica dell’incidente mortale, sono arrivati gli agenti della polizia locale di Taranto che non hanno trovato nessun segno sul posto che indicasse il coinvolgimento di altri mezzi per cui al momento si attribuisce la disgrazia alla perdita di controllo della moto o comunque a qualche evento non dovuto a cause esterne. Gli agenti che sono intervenuti comunque non trascurano nessun'altra ipotesi.

Quando i vigili urbani di Taranto sono arrivati sul luogo dell’incidente, il casco si trovava vicino al corpo senza vita che su disposizione del magistrato di turno, il sostituto procuratore Filomena Di Tursi, è stato trasferito nella camera mortuaria dell’ospedale Santissima Annunziata di Taranto a disposizione dell’autorità che dovrà decidere se fare eseguire l’autopsia oppure consegnare il corpo alla famiglia per i funerali.