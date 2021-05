Furgone del comune sfonda il recinto ed entra nel giardino di un'abitazione

Tragedia sfiorata l’altro ieri ad Avetrana in un incidente che per fortuna non ha causato vittime ma solo un ferito non grave. È successo durante i lavori di manutenzione urbana.

Un lavoratore dei socialmente utili incaricati di eseguire interventi di pulizia in Via Fani si è messo alla guida del furgone di proprietà comunale perdendo il controllo del mezzo che è andato a schiantarsi sul muretto di un’abitazione sfondandolo.

Il furgone è praticamente entrato nel giardino che in quel momento era fortunatamente vuoto. Nell’urto è stato divelto anche il cavo d’acciaio che reggeva i cavi della pubblica illuminazione.

Il lavoratore che era alla guida è rimasto ferito e soccorso dal 118. Il proprietario della casa danneggiata ha fatto intervenire i carabinieri che a loro volta hanno interessato il comando della polizia municipale per il risarcimento del danno provocato.