“Adotta una fontana!”, l'iniziativa della città di Francavilla Fontana

Prosegue il recupero funzionale e culturale delle fontane storiche presenti sul territorio di Francavilla Fontana. Nelle scorse ore sono stati riaperti i termini dell’Avviso Pubblico “Adotta una fontana!”.

Con questo progetto, promosso dagli assessorati alla Partecipazione e alla Cultura, l’Amministrazione Comunale intende coinvolgere attivamente la cittadinanza, le associazioni e le imprese nel processo di recupero di questi piccoli monumenti di ingegneria idraulica.

Le persone interessate, in forma singola o associata, potranno adottare una specifica fontana e sostenere le spese per il suo recupero. L’Ufficio Tecnico Comunale ha reso noto che ogni intervento di manutenzione straordinaria, che consiste nell’installazione di cappello, manopola, rubinetto e riverniciatura, ha un costo di 1000 euro. A lavori conclusi, in prossimità della fontana, sarà apposta una cartellonistica indicante i nomi dei donatori.

“Come con l'iniziativa che ci ha consentito di creare dal nulla un parco bici oggi presente a Castello Imperiali – spiega l’Assessore alla Partecipazione Sergio Tatarano – così con adotta una fontana chiediamo ad associazioni e privati di partecipare al recupero di questi monumenti simbolo del sud e dei nostri borghi. Un primo passo in questa direzione è stato già compiuto. Nelle scorse settimane sono state adottate le fontane di via Pio La Torre e Largo Cappuccini che presto saranno recuperate.” Per maggiori informazioni è possibile consultare l’Avviso Pubblico sul sito internet istituzionale del Comune di Francavilla Fontana.