Licenziato per lo screenshot sulla fiction, l'operaio si rifiuta di chiedere scusa a ArcelorMittal

Riccardo Cristello, l’operaio dell’acciaieri di Taranto licenziato per aver condiviso sui social uno screenshot che invitava a vedere la fiction '"Svegliati Amore Mio", tiene la schiena dritta e non chiede scusa ad ArceloMittal.

Ecco le dichiarazioni del lavoratore rese pubbliche dal sindacato Usb, unico sinora a mettere in campo forme di protesta contro la decisione della società franco indiana.

«Dopo aver inviato la lettera di impugnativa di licenziamento, l’avv. Mario Soggia è stato contattato da un avvocato di Milano il quale, per conto di Arcelor Mittal, ci ha invitato ad un incontro per il mattino successivo alle 9,00 presso la direzione dell’azienda alla presenza di Arturo Ferrucci, Direttore delle Risorse Umane. Ferrucci ha rifiutato in maniera netta l'ipotesi che io potessi farmi assistere oltre che dall’avvocato, anche da un rappresentante del sindacato USB.

Nell’incontro abbiamo ribadito che dal post non era presente alcun riferimento, anche implicito, alla gestione Mittal dello stabilimento siderurgico di Taranto.

Per questo ho messo in evidenza che non sono nelle condizioni di dover chiedere scusa, in quanto non posso essere ritenuto responsabile di alcun comportamento scorretto e tanto meno denigratorio nei confronti della multinazionale.

Come da richiesta dell’azienda e secondo accordi presi in quella sede con l’avvocato Mario Soggia, abbiamo inviato circa due ore dopo, per iscritto, approfondite spiegazioni relative al momento storico al quale si riferisce la fiction "Svegliati Amore Mio" e il post che ha poi generato la forte e per noi ingiustificata reazione dell'azienda.

A questo punto abbiamo atteso quasi 24 ore per ricevere da ArcelorMittal un testo totalmente rivisto e che soprattutto riportava anche una frase di scuse che avrei dovuto sottoscrivere».