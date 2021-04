Quale futuro per la Bradanico Salentina? Diretta Facebook con tecnici e politici

Qual è il futuro della Regionale 8, strada che dovrebbe collegare Talsano ad Avetrana e decongestionare il traffico sulla litoranea? A che punto si trovano i lavori per la Bradanico-Salentina, strada attesa da più di trent'anni e mai ultimata, che dovrebbe collegare Taranto a Lecce? In che misura queste due strade rappresentano un volano per lo sviluppo del territorio? Quali le criticità?

Di questo si parlerà questa sera nella diretta Facebook delle 18.30 con Gianfranco Lopane (consigliere regionale), Gregorio Pecoraro (sindaco di Manduria), Angelo Cimini (ingegnere e progettista), Cecilia De Bartholomaeis (Archeoclub Manduria), Enrico Consoli (Una Strada Diversa), Alfredo Cervellera (già Consigliere regionale). Modera Francesco Leo (Una strada diversa).

La diretta sarà l’occasione per approfondire un argomento di stretta attualità dopo le notizie delle ultime settimane e per un confronto sul futuro del territorio, partendo da un tema importante come quello delle infrastrutture e della viabilità. Per seguire la diretta collegarsi sulla pagina Facebook de La Voce di MAnduria e su quelle di Una Strada Diversa (https://www.facebook.com/unastradadiversa), Una Strada Diversa Sava (https://www.facebook.com/unastradadiversasava), Una Strada Diversa San Marzano (https://www.facebook.com/unastradadiversasanmarzano).