Muore a 29 anni il telecronista Ciccio Marrone, era stato contagiato dal Covid

Bitontini sconvolti per la morte del 29enne Francesco Marrone, telecronista del Bitonto calcio, ucciso dal Covid. E’ deceduto nel Policlinico di Bari dove il giovane era stato ricoverato per le complicanze dell’infezione virale. Pare non avesse patologie pregresse.

A darne notizia è stata la squadra di calcio cittadino U.S. Bitonto Calcio con un post pubblicato su Facebook.

«Ciao Ciccio – si legge – sarai per sempre la voce neroverde. Una tragedia immane colpisce il Bitonto e il suo ufficio stampa. Ci lascia a soli 29 anni Ciccio Marrone, il telecronista e la voce ufficiale dei neroverdi. Addio leone».

Anche la deputata pugliese del M5S Francesca Anna Ruggiero, di origini bitontine, ha scritto un post sulla morte del 29enne.