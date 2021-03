Vendere casa: come valutare correttamente l’immobile?

Mettere sul mercato un immobile da vendere è un processo che può rivelarsi lungo e complicato per chi si trova per la prima volta ad affrontare questo mercato.

Il primo passaggio consiste nella valutazione dell’immobile. Il prezzo da proporre ai possibili acquirenti è una decisione strategica per essere competitivi e attirare i potenziali interessati. Infatti, una cifra superiore a quella di mercato può impedire di mettere a segno la vendita, così come una svalutazione del valore dell’edificio si rivela una perdita per il venditore.

Per sapere con precisione il reale valore di un immobile è possibile rivolgersi ad agenzie immobiliari specializzate.

Molto interessante ad esempio è il servizio gratuito offerto da Dove.it, un’agenzia immobiliare specializzata presente su tutto il territorio nazionale con numerose sedi che si contraddistingue per efficienza e innovazione. Nella sua pagina di valutazione immobile è possibile avere in maniera rapida e semplicissima una quotazione attendibile del valore calcolata da esperti del team.

La valutazione si ottiene applicando una formula che mette in relazione superficie commerciale, quotazione al metro quadro e i coefficienti di merito.

La superficie è il dato più semplice da ottenere essendo una misura oggettiva dell’immobile, mentre la quotazione al metro quadro è stabilita da OMI, un’istituzione che si occupa di mercato immobiliare.

Discorso più complesso riguarda i coefficienti di merito. Questi rappresentano le caratteristiche che rendono più o meno appetibile un immobile e che quindi ne accrescono il valore monetario.

La posizione dell’appartamento rientra tra i coefficienti di merito. Per evitare i rumori della strada gli appartamenti più ambiti si trovano in alto, dal terzo piano in su. A patto, però, che sia disponibile nell’edificio l’utilizzo di un ascensore.

Tra i fattori da analizzare vi è anche lo stato dell’immobile. Ad esempio un edificio di recente costruzione è più vendibile rispetto ad uno da ristrutturare completamente.

Molto importante anche l’esposizione alla luce naturale. Una casa luminosa ed esposta quasi tutto il giorno alla luce solare può far aumentare il valore dell’immobile fino al 10%.

Abitare in una casa calda e confortevole è fondamentale. Per questo anche l’impianto di riscaldamento rientra nel calcolo della valutazione. Poter decidere autonomamente i consumi relativi al riscaldamento inoltre può far aumentare il valore del 5% rispetto ad un impianto centralizzato.

Infine, il panorama ha un peso non indifferente. Ovviamente avere a disposizione la vista di un paesaggio accrescerà il valore dell’edificio, al contrario di un affaccio su un cortile interno che potrebbe invece ridurre fino al 10% il valore della casa in vendita.