Da lunedì Puglia zona rossa, cosa si potrà e non si potrà fare

Per fare chiarezza sui tanti dubbi generati dall’accavallarsi di ordinanze e decreti in materia di contenimento della pandemia, elenchiamo la sintesi delle cosa da fare e da non fare da lunedì prossimo quando la regione Puglia passerà dall’attuale colorazione gialla a quella rossa.

Non si può uscire da casa, oltre che dalla propria abitazione, salvo motivi lavoro, salute, necessità.

da casa, oltre che dalla propria abitazione, salvo motivi lavoro, salute, necessità. L'attività motoria (passeggiare, uscire col cane ecc.) è consentita in prossimità della propria abitazione, senza indicazione di distanza massima (usiamo il buon senso), muniti di mascherina.

(passeggiare, uscire col cane ecc.) è consentita in prossimità della propria abitazione, senza indicazione di distanza massima (usiamo il buon senso), muniti di mascherina. L'attività sportiva (corsa, bici, ecc) solo in forma individuale e naturalmente all'aperto.

(corsa, bici, ecc) solo in forma individuale e naturalmente all'aperto. Aperti edicole, tabacchi, farmacie, parafarmacie.

edicole, tabacchi, farmacie, parafarmacie. Nuovamente chiusi i musei, per tutta la settimana.

i musei, per tutta la settimana. Chiusi asili nido e scuole infanzia.

asili nido e scuole infanzia. Nelle scuole primaria e secondaria, università è consentita solo didattica a distanza.

primaria e secondaria, università è consentita solo didattica a distanza. Chiusi attività commerciali al dettaglio, escluse vendita di generi alimentari e di necessità

commerciali al dettaglio, escluse vendita di generi alimentari e di necessità Chiusi i mercati all'aperto salvo quelli destinati alla vendita di alimenti, fiori, prodotti agricoli e florovivaistici.

all'aperto salvo quelli destinati alla vendita di alimenti, fiori, prodotti agricoli e florovivaistici. Chiusi barbieri e parrucchieri e in generale i cosiddetti servizi alla persona.

barbieri e parrucchieri e in generale i cosiddetti servizi alla persona. Attività ristorative (bar, pub, ristoranti, trattorie, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie) aperti solo per asporto sino alle 18.00 (con divieto di consumazione nelle vicinanze); consegne a domicilio autorizzata sino alle 22.00 per le sole munite di cucina.