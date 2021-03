Operazione "Taros", droga e scambio politico elettorale nel tarantino, i nomi degli arrestati

C'è anche un ragazzo minorenne all'epoca dei fatti tra i 16 arrestati oggi a Taranto e nella provincia ionica, nell'ambito dell'inchiesta Taros, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Lecce. Nel provvedimento di custodia cautelare, emesso dal tribunale per minorenni di Taranto, viene contestata la partecipazione all'associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga. Complessivamente, gli indagati sono 31. Tra quelli colpiti da misura cautelare, a sette è stata contestata la partecipazione all'associazione di stampo mafioso. Il blitz di ieri ha visto impegnati i carabinieri del Ros con il supporto del comando provinciale di Taranto, del Sesto elinucleo di Bari, delle unità cinofili di Modugno (Bari) e dello Squadrone eliportato dei carabinieri cacciatori della Puglia.

In carcere Maurizio Agosta, 54enne pulsanese conosciuto con il nomignolo di "biondo" indicato come il capo del presunto clan, già ristretto nel penitenziario di Cagliari. Insieme a lui la custodia cautelare in carcere è stata disposta per Luigi Agrosì, grottagliese di trentuno anni, Andrea Cazzato, pulsanese di 33 anni, Alessio Costanzo, pulsanese di 35 anni, Domenico Costanzo, 42enne di Leporano, Antonio Marangiolo, 51enne di Pulsano, Benito Marangiolo, 29enne di Pulsano, Giuliano Patarnelli, grottagliese di 35 anni, Antonio Serafino, 76enne di Leporano, e Giorgio Tocci, 62enne di San Giorgio Jonico. Misura restrittiva anche per un ragazzo pulsanese minorenne all'epoca dei fatti.

I particolari dell’operazione, denominata "Taros", sono stati illustrati nel corso di una conferenza stampa tenuta nella sede del comando provinciale carabinieri di Taranto, alla quale ha preso parte il comandante del Ros, generale Pasquale Angelosanto, il comandante provinciale di Taranto, colonnello Luca Steffensen, e il comandante del Ros di Lecce, il colonnello Gabriele Ventura.