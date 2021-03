Al via domani lo screening per la ricerca del Covid-19 negli avvocati

Parte domani la campagna di screening anti Covid-19 di tutti gli avvocati jonici con l’esecuzione gratuita del test antigenico rapido per il rilevamento del coronavirus. Alle 9.30 nella tensostruttura montata all’ingresso del Tribunale di Taranto si sottoporranno simbolicamente per primi al tampone rapido il presidente dell’Ordine degli avvocati, Fedele Moretti e il delegato Cassa Forense, Donato Salinari. Sarà presente anche Michele Conversano, direttore Dipartimento Prevenzione della Asl Taranto.

L’iniziativa è stata cofinanziata dalla Cassa Forense, l’organismo previdenziale e mutualistico dell’avvocatura italiana. Gli esami avverranno (dal lunedì al giovedì, dalle ore 9.00 alle ore 12.30) all’ingresso del Tribunale di Taranto all’interno della tensostruttura dove, nel pieno rispetto delle norme anti Covid-19, personale medico e parasanitario della Croce Rossa Italiana – una collaborazione gratuita – eseguirà i tamponi rapidi agli avvocati jonici.

Si tratta dei cosiddetti “tamponi rapidi” che rappresentano uno strumento molto diffuso per la diagnosi di Covid-19, in particolare per lo screening di massa; permettono, infatti, di identificare con un buon livello di affidabilità e in tempi rapidi – pochi minuti – le persone positive al Sars CoV-2 anche in assenza di sintomi.