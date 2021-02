La pantera filmata a Casamassima -IL VIDEO

La pantera avvistata nel barese ed è ricercata dalle autorità veterinarie e dalle forze dell’ordine, sarebbe stata filmata ad una distanza che confermerebbe la natura del felino che da giorni impensierisce gli abitanti delle zone rurali di quella parte della regione.

Il filmato che sta facendo il giro della reta, la indica in territorio di Casamassima. L’autore che ha postato il video in rete, l’ha ripresa con il proprio telefonino dall’interno della sua macchina.

L’animale non sembra spaventata dal rumore del traffico e delle auto che sfrecciano non distanti da lei.

L’altro ieri sempre a Casamassima era stata segnalato un altro avvistamento della pantera ma la circostanza era stata smentita dalle autorità locali. In quel caso a vederla sarebbe stato un signore casamassimese mentre era in macchina con il figlio. «Il signore – si legge sui giornali locali – spiega: “L’ho vista sulla strada che collega Adelfia-Casamassima nelle vicinanze del ponte, stavo con mio figlio in macchina, e mentre stavo girando la strada per salire il ponte, ho visto la pantera, mi sono spaventato". “Poco dopo abbiamo trovato fortunatamente una pattuglia dei carabinieri e gli ho detto di seguirmi nelle vicinanze dove ho visto l’animale gigante, giustamente le forze dell’ordine mi hanno detto di andare via e che avrebbero provveduto loro sulla ricerca del grosso felino”.

Quì sotto il video