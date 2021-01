Riforma elettorale, meno parlamentari e collegi più grandi, cosa cambia nel Salento

Meno parlamentari e collegi elettorali più ampi. Con la nuova riforma elettorale sul taglio dei parlamentari entrata ufficialmente in vigore il 30 dicembre scorso, cambia il numero e la dimensione dei collegi uninominali e plurinominali per la elezione della Camera e del Senato.

Ecco come sarà la nuova distribuzione collegio per collegio dei comuni del Salento, alcuni accorpati ai collegi di Andria per il Senato e di Altamura per la Camera.

CAMERA - Collegi Uninominali

U06 Altamura

Acquaviva delle Fonti, Alberobello, Altamura, Cassano delle Murge, Castellana Grotte, Castellaneta, Ginosa, Gioia del Colle, Gravina in Puglia, Grumo Appula, Laterza, Locorotondo, Martina Franca, Mottola, Noci, Palagianello, Palagiano, Poggiorsini, Putignano, Sammichele di Bari, Santeramo in Colle, Toritto.

U07 Brindisi

Brindisi, Carovigno, Ceglie Messapica, Cellino San Marco, Cisternino, Erchie, Fasano, Francavilla Fontana, Latiano, Mesagne, Oria, Ostuni, San Donaci, San Michele Salentino, San Pancrazio Salentino, San Pietro Vernotico, San Vito dei Normanni, Torchiarolo, Torre Santa Susanna, Villa Castelli.

U08 Taranto

Avetrana, Carosino, Crispiano, Faggiano, Fragagnano, Grottaglie, Leporano, Lizzano, Manduria, Maruggio, Massafra, Monteiasi, Montemesola, Monteparano, Pulsano, Roccaforzata, San Giorgio Ionico, San Marzano di San Giuseppe, Sava, Statte, Taranto, Torricella.

U09 Lecce

Arnesano, Calimera, Campi Salentina, Caprarica di Lecce, Carmiano, Castri di Lecce, Cavallino, Copertino, Galatone, Guagnano, Lecce, Lequile, Leverano, Lizzanello, Martignano, Melendugno, Monteroni di Lecce, Nardò, Novoli, Porto Cesareo, Salice Salentino, San Cesario di Lecce, San Donato di Lecce, San Pietro in Lama, Squinzano, Sternatia, Surbo, Trepuzzi, Veglie, Vernole.

U10 Galatina

Alessano Alezio Alliste Andrano Aradeo Bagnolo del Salento Botrugno Cannole Carpignano Salentino Casarano Castrignano de' Greci Castrignano del Capo Castro Collepasso Corigliano d'Otranto Corsano Cursi Cutrofiano Diso Gagliano del Capo Galatina Gallipoli Giuggianello Giurdignano Maglie Martano Matino Melissano Melpignano Miggiano Minervino di Lecce Montesano Salentino Morciano di Leuca Muro Leccese Neviano Nociglia Ortelle Otranto Palmariggi Parabita Patù Poggiardo Presicce-Acquarica Racale Ruffano Salve San Cassiano Sanarica Sannicola Santa Cesarea Terme Scorrano Seclì Sogliano Cavour Soleto Specchia Spongano Supersano Surano Taurisano Taviano Tiggiano Tricase Tuglie Ugento Uggiano la Chiesa Zollino

CAMERA - Collegi plurinominali

U08 Taranto

U07 Brindisi

U09 Lecce

U10 Galatina

SENATO - Collegi Uninominali

U02 Andria

Acquaviva delle Fonti, Alberobello, Altamura, Andria, Barletta, Bisceglie, Canosa di Puglia, Cassano delle Murge, Castellana Grotte, Gioia del Colle, Gravina in Puglia, Grumo Appula, Locorotondo, Margherita di Savoia, Martina Franca, Minervino Murge, Noci, Poggiorsini, Putignano, Sammichele di Bari, Santeramo in Colle, Spinazzola, Toritto, Trani.

U04 Taranto

Avetrana, Brindisi, Carosino, Carovigno, Castellaneta, Ceglie Messapica, Cellino San Marco, Cisternino, Crispiano, Erchie, Faggiano, Fasano, Fragagnano, Francavilla Fontana, Ginosa, Grottaglie, Laterza, Latiano, Leporano, Lizzano, Manduria, Maruggio, Massafra, Mesagne, Monteiasi, Montemesola, Monteparano, Mottola, Oria, Ostuni, Palagianello, Palagiano, Pulsano, Roccaforzata, San Donaci, San Giorgio Ionico, San Marzano di San Giuseppe, San Michele Salentino, San Pancrazio Salentino, San Pietro Vernotico, San Vito dei Normanni, Sava, Statte, Taranto, Torchiarolo, Torre Santa Susanna, Torricella, Villa Castelli.

U05 Lecce

Alessano, Alezio, Alliste, Andrano, Aradeo, Arnesano, Bagnolo del Salento, Botrugno, Calimera, Campi Salentina, Cannole, Caprarica di Lecce, Carmiano, Carpignano Salentino, Casarano, Castri di Lecce, Castrignano de' Greci, Castrignano del Capo, Castro, Cavallino, Collepasso, Copertino, Corigliano d'Otranto, Corsano, Cursi, Cutrofiano, Diso, Gagliano del Capo, Galatina, Galatone, Gallipoli, Giuggianello, Giurdignano, Guagnano, Lecce, Lequile, Leverano, Lizzanello, Maglie, Martano, Martignano, Matino, Melendugno, Melissano, Melpignano, Miggiano, Minervino di Lecce, Monteroni di Lecce, Montesano Salentino, Morciano di Leuca, Muro Leccese, Nardò, Neviano, Nociglia, Novoli, Ortelle, Otranto, Palmariggi, Parabita, Patù, Poggiardo, Porto Cesareo, Presicce-Acquarica, Racale, Ruffano, Salice Salentino, Salve, San Cassiano, San Cesario di Lecce, San Donato di Lecce, San Pietro in Lama, Sanarica, Sannicola, Santa Cesarea Terme, Scorrano, Seclì, Sogliano Cavour, Soleto, Specchia, Spongano, Squinzano, Sternatia, Supersano, Surano, Surbo, Taurisano, Taviano, Tiggiano, Trepuzzi, Tricase, Tuglie, Ugento, Uggiano la Chiesa, Veglie, Vernole, Zollino.

SENATO - Collegi plurinominali

U04 Taranto

U05 Lecce