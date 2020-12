​Stufe, dirette tivù, incarichi e spettacoli, tutto all’insegna del "Pecoraro style"

Il Comune di Manduria ha acquistato tre stufe a gas per riscaldare la sala consigliare del vecchio municipio. Com’è diventata ormai consuetudine, l’acquisto è avvenuto in maniera diretta con il venditore, senza chiedere altri preventivi, quindi, ma accogliendo l’unica offerta presentata, evidentemente per una sua curiosa premonizione, da Antonio Perrucci, ex candidato non eletto della lista del sindaco Pecoraro, nonché figlio e conduttore della ditta fornitrice delle stufe, Francesco Perrucci. Antonio Perrucci, oltre ad essere stato candidato a sostegno di Pecoraro, condivide con il sindaco una lunga amicizia ed anche la passione per il casco con le piume. Entrambi, infatti, fanno parte dell’Associazione degli ex bersaglieri (ancora lei): Perrucci è segretario mentre Pecoraro risulta ancora essere vicepresidente provinciale della stessa associazione.



La caduta di stile, se così la vogliamo chiamare, non è passata inosservata al consigliere di minoranza, Cosimo Breccia e al gruppo consiliare dei Progressisti.

«Nulla è cambiato, ci ritroviamo puntualmente nelle stesse condizioni, con le stesse persone, con gli stessi metodi, con lo stesso modo di fare politica, continuiamo ad essere vittime delle solite lobby blindatissime», scrive Breccia sulla pagina social del suo movimento «Manduria Noscia».

Non si fermano solo alle stufe i progressisti che prendendo spunto da quest’ultimo episodio, elencano una serie di modi discutibili di amministrare la cosa pubblica da parte della maggioranza Pecoraro. Per l’acquisto delle stufe, «guarda caso – si legge in un comunicato stampa dei Progressisti -, la scelta sull’operatore dal quale approvvigionarsi ha premiato l’attività commerciale di un candidato consigliere comunale della attuale maggioranza, “vincitrice” della procedura di acquisto diretto. Pur tuttavia, a quanto si legge nella determina – si fa notare nello scritto - un solo preventivo è stato richiesto dall’Amministrazione Comunale, appunto alla ditta dell’amico candidato».

Critiche anche per l’avviso pubblico per l’incarico del responsabile del servizio di protezione aggiudicato dal consigliere di maggioranza, anche lui candidato con una lista del sindaco, Agostino Capogrosso. «Una circostanza inquietante visto che un consigliere comunale appena eletto decide di partecipare ad un bando nel medesimo Comune», scrivono i Progressisti che chiedono al consigliere di rinunciare all’incarico oppure di dimettersi dalla carica elettiva.

Dal gruppo Progressista ce né anche per la decisione del sindaco di fare assumere a spese del Comune il responsabile del proprio staff. «Scommettiamo che anche stavolta sarà “premiato” qualcuno molto vicino al sindaco e che, in particolare, ha gestito la comunicazione nella sua ultima campagna elettorale?», scrivono nella nota.

Tocca poi all’accordo che il Comune ha stretto con Rtm per la diretta dell’ultimo consiglio comunale. (1.200 euro per una sola seduta). «Sembra che il sindaco abbia avversione ai bandi pubblici e preferisca gli affidi diretti, contro ogni logica di gestione della cosa pubblica».

A proposito poi di eventi natalizi e di incarichi, infine, «al netto di verificare i costi specifici di ciascun artista indicato dal sedicente comitato culturale – si legge sempre nel comunicato -, la giunta ha speso 20.000 euro per tali eventi che, si badi bene, non sono dal vivo ma potranno essere visionati solo sulla pagina social del sindaco e su una emittente televisiva locale».

Tutto questo, concludono i Progressisti, pone una pessima luce sulla modalità con la quale l’amministrazione Pecoraro, appena insediata, intende gestire la cosa pubblica».