Consiglio comunale con tanta tecnica e poca politica, il resoconto della seduta

Consiglio comunale con tanta tecnica e burocrazia e poca politica quello di oggi. Senza colpi di scena e con molti episodi scontati. In apertura di seduta il primo, quando si è proceduto all’elezione del presidente del Consiglio nella persona di Gregorio Dinoi. Inutile quanto goffo il tentativo del gruppo progressista che per motivi di parità di genere aveva avanzato la candidatura della propria consigliera, Loredana Ingrosso o, in alternativa, di un’altra donna della stessa maggioranza. Ad una donna è andata la vicepresidenza, alla consigliera Serena Sammarco anche lei, come il presidente Dinoi, della stessa lista del sindaco Pecoraro che in questa occasione ha dimostrato di non voler lasciare margini di comando a nessuno. Tantomeno alla minoranza a cui, in certi casi, viene lasciata la vicepresidenza in segno di apertura.

Il presidente ha quindi letto di nomi dei capigruppo così come erano stati comunicati dai vari partiti e movimenti: per la maggioranza sono Mastrovito (Pecoraro Sindaco), Perrucci (Città Più), V. Perrucci (M5S) e Lamusta (Movimento Democratico con Manduria). Per la minoranza, Sammarco (Progressisti), Bullo (Progetto Manduria), Puglia (Fratelli d’Italia), Ferretti (Lega), Breccia (Manduria Noscia) e Duggento (Patto per Manduria).

Il consigliere Domenico Sammarco ha proposto una pregiudiziale che chiedeva il rinvio della seduta per il motivo che i punti all’ordine del giorno, ad eccezione di quelli sull’elezione del presidente e vicepresidente, rendevano necessaria una attenta discussione nelle competenti commissioni consigliari che non sono state ancora costituite. L’invito non è stato accolto da nessun altro consigliere di minoranza ed è stato quindi accantonato. Sempre Sammarco ha colto in fallo la neo maggioranza che pretendeva di approvare i verbali della seduta precedente che non erano stati nemmeno consegnati ai consiglieri. Riconoscendo l’errore il presidente Dinoi ha deciso di ritirare quel punto.

Si è poi passati alla discussione, abbastanza futile se non inutile per il ritardo in cui è avvenuto, sull’ospedale Giannuzzi e la sua esclusiva riconversione al Covid. Gli interventi (pochi per fortuna) su questo argomento non hanno fatto altro che ripercorrere una strada che andava percorsa molto prima. Del tutto superflua e stancante, poi, la relazione sul punto del sindaco Pecoraro (che durante tutto il Consiglio non ha mai parlato a braccio ma leggendo a volte anche con una certa difficoltà gli interventi preparati a casa) che non ha fatto altro che dare lettura dei verbali degli incontri avuti con i sindaci e con i dirigenti Asl avvalorando la scelta di questi ultimi con la speranza che un domani si possano ricordare del sacrificio dei manduriani regalando loro un ospedale nuovo e di primo livello (attualmente era stato declassato di base).

L’unica proposta che forse avrebbe avuto un senso è stata quella presentata dal gruppo di Roberto Puglia (assente ieri) e Lorenzo Bullo che prevedeva l’organizzazione di un Consiglio monotematico con tutti i sindaci e il presidente della Regione Michele Emiliano al quale l’assemblea avrebbe chiesto l’impegno formale di promuovere il Giannuzzi, a fine pandemia, con il primo livello. Sempre Bullo proponeva inoltre la costituzione di una commissione straordinaria di consiglieri (che non avrebbero percepito il gettone di presenza) per affrontare i problemi che i cittadini incontrano nell’affrontare la crisi dei contagi. Proposte entrambe bocciate dalla maggioranza.

Unico punto approvato all’unanimità è stato quello del rinvio a marzo delle osservazioni al nuovo piano regolatore. Quando è toccato discutere dei debiti fuori bilancio, hanno abbandonato l’aula Breccia, Bullo, Mariggiò e in seguito anche i tre progressisti e Dario Duggento. Dell’opposizione è rimasto solo il consigliere della Lega, Francesco ferretti che si è astenuto su tutti i punti (naturalmente approvati dalla maggioranza), criticando nel suo intervento l’operato di alcuni uffici per i cui ritardi si dovranno pagare interessi e spese legali alle ditte che vantano pagamenti dall’ente. Ferretti ha sottolineato il caso di un pagamento alla Chemipul di 91mila euro con l’aggravio di altri 10mila per spese legale che il comune ora dovrà pagare per colpa degli impiegati che, ha detto il leghista, non avrebbero fatto il proprio dovere. Il presidente Dinoi ha ricordato che tutte le delibere di debiti fuori bilancio saranno trasmesse alla Corte dei Conti per la ricerca di eventuale danno erariale a carico dei responsabili.

Sconfortante il silenzio quasi totale dei consiglieri di maggioranza che tranne un paio di casi non hanno aperto bocca limitandosi ad alzare la mano per approvare tutto come prevedeva il copione. Curioso, infine, il ripetuto richiamo del consigliere Breccia rivolto ai consiglieri ed assessori che in aula non indossavano la mascherina.

La seduta consigliare è stata trasmessa in diretta Facebook sulla pagina della Voce di Manduria e al momento in cui scriviamo è stata visualizzata da 6.500 persone.

Nazareno Dinoi