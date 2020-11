La denuncia di Breccia: «Il Giannuzzi comincia chiudere e Pecoraro scrive le letterine»

«L’elefante non è riuscito a partorire nemmeno il topolino». Così il consigliere comunale di “Manduria Noscia”, Mimmo Breccia, commenta l’esito della conferenza dei sindaci del territorio che lunedì scorso si sono riuniti a Manduria, su invito del sindaco Gregorio Pecoraro, con l’idea di contrastare le voci di una possibile trasformazione del Giannuzzi in ospedale Covid. «Il risultato di quell’incontro è sotto gli occhi di tutti: dall’ospedale stanno già trasferendo i primi servizi e, pare, tutto è già pronto per ospitare malati Covid da tuta la provincia». Breccia insiste sulla riunione di lunedì scorso. «Non solo hanno accettato supinamente quello che la Asl aveva già deciso – dice – ma a distanza di tre giorni non sono stati in grado nemmeno di scrivere la lettera che devono mandare a Michele Emiliano e ai vertici della Asl tarantina per dettare le loro risibili condizioni».

Il maggiore responsabile di questa presunta inerzia, sostiene Breccia, è il sindaco Pecoraro. «Cari manduriani che lo avete votato – afferma il leader di Manduria Noscia - il sindaco che non sa o forse non vuole difendere il vostro e nostro ospedale, è quello che avete voluto perché vi aveva promesso di chiudere le discariche, di eliminare la puzza, che deve impedire lo scarico del depuratore a mare».

La “ricetta” di Breccia per rovesciare i piani della Asl e di Michele Emiliano, è di natura tecnica. «Se Pecoraro vuole fare davvero qualcosa – prosegue – allora che invii in ospedale immediatamente i suoi tecnici comunali per verificare se gli ambienti sono idonei ad ospitare reparti di alta specializzazione e di elevato contagio e si informi se attualmente vengono rispettate tutte le norme in materia di precauzione sia per gli ambienti che per gli operatori!».