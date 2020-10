​Intervista a Pecoraro: il cimitero, poi i tributi e la riorganizzazione degli uffici

Prima ancora di ritirare il decreto di nomina che lo avrebbe consacrato sindaco della Città di Manduria, Gregorio Pecoraro ieri mattina si è recato al cimitero accompagnato dai tecnici comunali e dal responsabile della «Lucentezza», la società multiservizi che si occupa della manutenzione e del personale addetto al camposanto. Il primo cittadino, come aveva già fatto nelle sue precedenti sindacature, conserverà per sé la delega alle opere cimiteriali. Attività già iniziata ieri con il sopralluogo durato più di un’ora nel corso del quale ha impartito i primi suggerimenti per migliorare l’aspetto in previsione della prossima commemorazione dei defunti. Pecoraro avrebbe espresso giudici molto negativi sull’attuale aspetto del luogo sacro. «Le cose da cambiare sono tante e dobbiamo farlo in fretta perché la gente ci ha votato per questo», ha dichiarato Pecoraro al termine della breve cerimonia di conferimento di cui parliamo a parte.

Dottor Pecoraro, questa mattina si è recato al cimitero dimostrando di avere fretta. Ha già in mente delle priorità?

«Assolutamente sì. Per quanto riguarda il cimitero, di cui mi occuperò personalmente come ho fatto nei miei precedenti mandati, questa mattina ho dato le indicazioni di come quei luoghi si possono e si devono migliorare e non solo nel periodo di commemorazione dei defunti ma sempre. Già da questa mattina il personale sta provvedendo a fare pulizia e a rimuovere gli alberi secchi che oltre a dare una cattiva immagine sono anche pericolosi. Ho detto al personale che entro dieci giorni il cimitero deve cambiare aspetto».

Per quanto riguarda il resto? Quali sono i piani e quali le priorità?

«I piani li studieremo con il personale con cui organizzerò degli incontri a brevissimo. Abbiamo già una visione abbastanza chiara del funzionamento e non funzionamento dei vari uffici e posso assicurare che molte cose cambieranno. Per quanto riguarda le priorità sicuramente al primo posto ci sono le finanze, quindi gli uffici tributi con il cui responsabile, dottor Franzoso, ho già avuto un incontro. Man mano poi toccheremo tutti i settori della macchina amministrativa. Abbiamo le idee molto chiare su quello che faremo».

Si può ipotizzare una data del primo Consiglio comunale?

«Tutto dipende da quando l’ufficio centrale terminerà i lavori di verifica degli eletti che questa volta, con la nuova normativa sui criteri di candidabilità, sono più complessi del solito. Io spero di poterlo convocare alla fine di questo per poterlo svolgere entro la prima settimana di novembre».

In quella occasione dovrà presentare la squadra con cui dovrà amministrare Manduria. Ci può anticipare qualcosa?

«In questa fase è prematuro parlarne, non abbiamo ancora parlato di questo e gli incontri con le forze che mi hanno sostenuto inizieranno la settimana prossima. Personalmente ho in mente qualcosa, ma come comprenderete non sarebbe giusto esporla in questa maniera. Vi prego quindi di pazientare».

Come è stato il commiato tra lei e i commissari straordinari?

«Molto formale e breve. Ho incontrato solo il dottor Saladino che ha consegnato la relazione di fine mandato. Da oggi (ieri, Ndr), i tre inviati del Ministero hanno cessato il loro compito ed ora toccherà a noi».

Nazareno Dinoi