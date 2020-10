Alta percentuale di votanti nel primo giorno per il ballottaggio

Inaspettata volontà di andare al voto per i manduriani ed esprimere il proprio voto per la scelta del sindaco tra i due in ballottaggio. Alla chiusura di ieri, domenica, l’affluenza dei votati era del 41,5%.

Una percentuale altissima se la si confronta con i precedenti dati. Alla stessa ora del ballottaggio del 2013, ad esempio, aveva votato il 34,5% degli aventi diritto. Sette punti in meno di ieri.