Faccia a faccia prima del ballottaggio - Un problema al giorno: nuovo piano regolatore, cosa fare?

Il Piano Urbanistico Generale è il principale atto di pianificazione di una città, ossia lo strumento attraverso il quale ogni Comune progetta il proprio futuro, quindi di fondamentale importanza per Manduria.



Ritengo che non sia stato corretto adottare un atto programmatico fondamentale da parte della Commissione straordinaria a 60 giorni circa dall’insediamento di una nuova amministrazione politica.

La prossima amministrazione deve verificare le condizioni per ritirare la delibera del 22/07/2020 di adozione del PUG in autotutela (entro 18 mesi dall’adozione);

deve prevedere una pianificazione urbanistica ottenuta attraverso una discussione molto più ampia e approfondita, coinvolgendo più attivamente le associazioni di categoria, i cittadini, gli agricoltori, i tecnici, chi conosce bene le risorse e le potenzialità, nonché gli aspetti critici e le debolezze del nostro territorio;

Ulteriore problema è che la sua adozione ha, di fatto, paralizzato tutto il settore tecnico ed urbanistico del Comune di Manduria, poiché tale provvedimento ha bloccato ogni rilascio di permessi a costruire non conformi al nuovo piano, come citato dal Testo Unico dell’edilizia n.380 del 2001, e secondo le Misure Di Salvaguardia all’art. 13 della Legge Regionale n. 20 del 2001 che cita che “per il periodo di due anni a decorrere dalla data del PUG, il comune sospende ogni determinazione sulle domande di concessione edilizia in contrasto con il PUG stesso”.

Il PUG, sia chiaro per tutti, non delimita solo le aree più o meno edificabili o la valorizzazione di immobili, ma traccia le linee dello sviluppo socio-economico di una città.

Il contributo dei cittadini è indispensabile al fine di costruire uno strumento che non sia solo degli amministratori o dei progettisti, ma che sia anche il Piano degli abitanti, il Piano dei lavoratori, il Piano dei giovani, il Piano della città tutta.

Gregorio Pecoraro

L’avvio dell’iter di approvazione del Piano Urbanistico Generale da parte dell’Amministrazione Straordinaria Commissariale, in considerazione anche della proroga dei termini previsti per il deposito delle osservazioni, osservazioni che darebbero comunque la possibilità di cambiarne profondamente il contenuto, potrebbe costituire una vera occasione per la nostra Città di dotarsi finalmente di uno strumento di pianificazione aggiornato ed attuale alle esigenze socio economiche del territorio a decine e decine d’anni dall’ultimo Piano Regolatore.

Crediamo ovviamente che, come tutti gli atti amministrativi, possa e debba essere migliorato e rivisto e proprio in funzione di questo, qualora incaricati dalla cittadinanza di amministrare la Città, faremo tesoro delle predette osservazioni che tutti i portatori d’interesse, compreso lo stesso Ufficio Tecnico Comunale che ne ha potere, potranno presentare e decideremo tutti insieme, come nostro consueto costume politico, le migliorie da apportare.

Domenico Sammarco