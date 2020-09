Pecoraro e Sammarco, un problema al giorno: il servizio di raccolta rifiuti nelle marine

Il problema emergenza rifiuti nelle marine va affrontato con una molteplicità di azioni e interventi:



Intervenire a tempo debito, cioè prima che cominci la stagione estiva

Prevedere quindi un potenziamento del servizio di raccolta porta a porta in funzione dell’aumento di utenza con la stagione estiva

Far emergere gli “abusivi” che non sono iscritti a ruolo, per poter programmare correttamente il servizio

Prevedere alcune isole ecologiche, considerando i 18 km di costa

Prevedere un ufficio comunale apposito per controllare la corretta gestione della raccolta rifiuti su tutto il territorio comunale

Campagna di informazione associata a controlli e sanzioni, con utilizzo di tecnologie apposite (fototrappole, telecamere, etc.)

Gregorio Pecoraro





L’obiettivo è mantenere il servizio di raccolta differenziata tutto l’anno anche per educare i cittadini alla sostenibilità ambientale. Dotare il territorio di un’isola ecologica operativa e presidiata 365 giorni all’anno (l’approntamento di un’isola ecologica a carico dell’appaltatore era tra l’altro previsto e mai rispettato impegno nel contratto di appalto in vigore). Nell’attuale modalità “invernale” di raccolta differenziata che avviene mediante il ritiro dalle strade principali costringe gli utenti, talvolta anziani, a percorrere ogni giorno lunghi tratti di strada. Tale modalità non è, a nostro avviso, rispettosa dei diritti di tutti i cittadini in quanto vengono a crearsi disparità tra coloro che risiedono in vicinanza di arterie principali e chi invece ne risulta lontano.

Presidiare il territorio sia con foto-trappole che mediante convenzionamento con il Corpo delle Guardie Ambientali in modo da punire ogni responsabile di incauti abbandoni di rifiuti e nel contempo dissuadere dal ripetersi di tali condotte.

Domenico Sammarco