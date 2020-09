Il Pd tarantino sostiene Domenico Sammarco

Il Partito democratico di Taranto scende in campo per sostenere l’elezione al ballottaggio del candidato Domenico Sammarco. “Saremo presto a Manduria per sostenere con forza il candidato sindaco Domenico Sammarco, in vista del ballottaggio di domenica 4 ottobre”, scrive in un comunicato stampa Nicola Oddati, commissario provinciale Pd Taranto nonché componente della segreteria nazionale.

“La vera novità politica – scrive Oddati - è rappresentata dal giovane avvocato, esempio di impegno civico, figura riconducibile al mondo del volontariato e dell’associazionismo. Siamo consapevoli e orgogliosi – aggiunge - di aver saputo scegliere, insieme agli altri soggetti della coalizione, una proposta forte e innovativa”.

Dopo la visita a Manduria durante il primo turno di campagna elettorale del ministro per il Sud e la Coesione Territoriale, Giuseppe Provenzano, il Partito democratico s’impegna nei confronti di Sammarco “per garantire confronti costanti e produttivi anche con la nuova squadra della Regione e del riconfermato presidente Emiliano”.