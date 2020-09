Il campione di paraciclismo, Melle, sostiene la candidatura di Pecoraro sindaco

Anche Leonardo Melle, già vice campione del mondo di paraciclismo, per quattro anni campione imbattuto di racking mondiale e attualmente atleta nella nazionale paraolimpica, sostiene Gregorio Pecoraro nel ballottaggio a Sindaco per Manduria.

“Considero Gregorio come il CT della nostra Manduria: cioè una persona di grande esperienza e competenza, che in passato ha già dimostrato di essere un grande campione, e che ora si dedica a guidare una squadra di giovani ‘atleti’ verso il governo della città - spiega Leonardo Melle con un paragone sportivo che prosegue -, ho visto Gregorio Pecoraro all’opera durante il suo precedente mandato, quando a soli 39 anni si rivelò un sindaco strepitoso che con la sua grande attenzione verso i problemi dei cittadini fece risorgere Manduria, e infatti fu eletto una seconda volta. Con la realizzazione della piscina comunale (di cui la città era sfornita), la ristrutturazione dello stadio comunale, la pista di pattinaggio e tanti altri interventi del passato, ha già dimostrato la sua grande attenzione verso lo sport, fondamentale per la vita di una comunità. Non mancherò di formulare a Gregorio, se eletto, suggerimenti e riflessioni sul tema della disabilità, chiedendo ad esempio la piena attuazione del Peba (Piani di eliminazione delle barriere architettoniche), affinché Manduria diventi veramente una Città per tutti, sicura, accogliente e ‘a misura’ di disabile”, conclude il campione.