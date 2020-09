​Troppi voti in un serbatoio vuoto e la signora delle tessere rischia di restare a terra

La signora delle tessere, Maria Grazia Cascarano, del Partito democratico, pur avendo ottenuto molte preferenze personali (seconda in assoluto superata di un voto solo da Francesco Ferretti della Lega), in caso di vittoria di Gregorio Pecoraro non entrerà in Consiglio comunale perché la sua lista, dove lei ha trionfato, ha ottenuto una scarsa percentuale di voti. Insomma ha preso tantissimo lei ma pochissimo gli altri.

E’ andata invece bene all’ex consigliere del piddì, Mario D’Oria, ex compagno di banco della Cascarano nelle passata amministrazione Massafra, che con “Federcivica” e un ottimo piazzamento inferiore comunque a quello della signora delle tessere, occuperà comunque un posto in Consiglio comunale senza partito alle spalle.