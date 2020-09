Le sinistre al ballottaggio, analisi del voto

Quando ieri mancavano ancora cinque sezioni da scrutinare sui trenta del territorio, il dato certo per Manduria era che si andrà al ballottaggio. A contendersi la poltrona di sindaco saranno il commercialista Gregorio Pecoraro, già sindaco più di 15 anni fa ed ora candidato in una coalizione composta da liste civiche di centrosinistra e dal Movimento 5 Stelle e l’avvocato Domenico Sammarco, anche lui del centrosinistra. Terzo posto, con un distacco di quasi tre punti, l’avvocato Lorenzo Bullo, leader del centrodestra.

A seguire, il fondatore del movimento «Manduria Noscia», Mimmo Breccia, e il civico di centrodestra, anche lui avvocato, Dario Duggento, che precede l’ultimo in classifica Leonardo Moccia, del Cdu.

Sommando le preferenze delle coalizioni in gara, emerge con estrema chiarezza una schiacciante supremazia dell’area di centrosinistra che tra i due candidati al ballottaggio superava ieri il 52% rispetto al centrodestra che si ferma al 30%.

Dalle urne quindi molte sorprese e poche cose scontate. Non era per niente scontato, ad esempio, l’ottimo piazzamento dell’ex sindaco Pecoraro che ha saputo riconquistarsi la fiducia del manduriano dopo quasi un ventennio dalla sua precedente elezione a sindaco. Pecoraro ha vinto grazie anche ad una campagna elettorale vecchio stile fatta di riunioni in casa, caseggiati, rioni, quartieri senza disdegnare piazze e social, usati, questi ultimi, con molta perizia.

«Mister Proloco», Sammarco, è passato all’incasso della sua precedente lunga e proficua attività a capo del gruppo associativo attualmente più numeroso e vivace della città. Grazie anche agli innegabili e preziosissimi aiuti, parentali e professionali, di cui Sammarco ha saputo approfittare. E naturalmente grazie anche ad un gruppo di liste e partiti che lo hanno appoggiato, tutti ben consolidati e collaudati in fatto di voti e di tessere.

Del tutto inaspettata, invece, la caduta di Bullo che sulla carta poteva contare su un esercito di cavalli di razza. Non tutti, evidentemente, fedeli e corretti con il proprio candidato se è vero che dalla somma dei voti ottenuti dalle sue liste, mancano quasi trecento preferenze al candidato sindaco. Trecento voti persi che avrebbero messo in gioco Bullo per il ballottaggio e che sono andati evidentemente a foraggiare candidati (e promesse) in altre sponde.

Non prometteva un piazzamento molto diverso l’avvocato Dario Duggento che ha scontato l’inesperienza ma soprattutto la comunione con personaggi di cui i manduriani, politicamente parlando, non conservano buoni ricordi.

Poco da dire sui risultati di Moccia, francamente scontati e forse anche da lui stesso previsti.

Innegabile, infine, l’amaro in bocca lasciato a molti per il risultato ottenuto da Breccia che dovrà imparare a distinguere gli amici virtuali di Facebook dalla base elettorale. Merita comunque il premio per essere riuscito da solo a costruirsi una identità politica per apprezzare la quale bisogna abbandonare pregiudizi e luoghi comuni e perdere del tempo ad ascoltarlo almeno una volta. Ad ogni modo tocca a lui il vero premio delle urne, perché con due liste di perfetti sconosciuti, tranne rarissime eccezioni, ha fronteggiato e superato vere corazzate con capitani navigati e padri nobili che in fatto di voti e schede elettorali la sanno davvero lunga. Facendo comunque la sua bella e onorabile figura anche nei confronti di partiti nazionali, cavalli di razza, ex sindaci e ricche lobbie delle associazioni. Lui da solo.