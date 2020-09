Manduria affluenza in calo, dato più basso degli ultimi dieci anni

Con i ritardi fatti registrare da alcune sezioni lumaca, poco fa l’ufficio elettorale del Comune di Manduria ha trasmesso alla Prefettura i dati sull’affluenza dei votanti.

Alla chiusura dei seggi, ha votato il 71,6% dei manduriani aventi diritto al voto. Una percentuale bassa rispetto ai precedenti appuntamenti elettorali per le amministrative ed anche in confronto con gli altri due comuni del tarantino dove si vota per il rinnovo del Consiglio comunale. A Laterza la percentuale dei votanti è stata del 76,57% e a Montemesola il 72,91%.

Alle passate consultazioni amministrative del 2013 l’affluenza era stata del 78,75% (al ballottaggio solo il 49,9% si recò alle urne), mentre nel 2010, elezione del sindaco al primo turno, la percentuale raggiunse l’82,15%.