Chi sarà il prossimo sindaco di Manduria? Alle ore 15 i risultati delle 17 ricerche flash

Alle ore 15 diffonderemo i dati di un’indagine sulle intenzioni di voto dei manduriani per la scelta del nuovo sindaco di Manduria. La ricerca che non può essere definita un sondaggio perché priva dei criteri di scientificità richiesti, misura soltanto il gradimento social dei candidati e non delle coalizioni o partiti con cui sono apparentati, dei soli utenti di Facebook.

Il campione è composto da manduriani che hanno risposto alle 17 ricerche flash, improvvise, di breve durata e in orari differenti, proposte sulla pagina Facebook della Voce di Manduria da sabato 19 sino a questa mattina. La raccolta dati è stata regolata dal portale «Survio.it» specializzato in sondaggi online.