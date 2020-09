​I candidati (tranne uno) rispondono ai cittadini, confronto seguitissimo su Facebook

Interessante confronto-dibattito ieri tra i candidati sindaci di Manduria organizzato da La Voce di Manduria con la collaborazione dell’Hotel Corte Borromeo. Trasmesso in diretta streaming sui canali social del giornale, l’appuntamento è stato visto in diretta da 8200 persone mentre a commentare e porre domande agli ospiti sono stati 215. La registrazione dell’incontro moderata dal giornalista Nazareno Dinoi, è stata poi seguita in differita da altri utenti di Facebook (alle ore 20 di ieri il numero di visualizzazioni superava le 12.000 unità).



Al confronto non si è presentato, «per sopravvenuti ed improcrastinabili impegni», il candidato delle civiche di centrodestra, Dario Duggento. Presenti invece tutti gli altri: Mimmo Breccia, Lorenzo Bullo, Leonardo Moccia, Gregorio Pecoraro e Domenico Sammarco.

Le domande più numerose hanno riguardato i temi scottanti di questa città come il depuratore con scarico a mare, le discariche, i cattivi odori. Sono poi emersi gli argomenti di natura sociale come la cultura, la sanità, la vivibilità, l’ambiente. Ognuno dei candidati sindaci presenti ha potuto offrire la propria visione dei temi trattai ed ha potuto illustrare in estrema sintesi il proprio programma con cui si presentano alla competizione elettorale. L’intero evento delle durate di circa un’ora e mezza è ancora visibile sulla pagina Facebook del giornale.