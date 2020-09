​“Manduria libera" presenta un esposto alla Procura contro la puzza e le discariche

L’avvocato Piter Giorgino ha presentato alla Procura della Repubblica di Taranto una denuncia esposto contro i cattivi odori che da anni ammorbano il territorio di Manduria. L’avvocato Giorgino che ha agito nella sua qualità di coordinatore del Forum “Assetto del Territorio e Ambiente” aderente al movimento politico “Manduria Libera”, chiede di individuare gli eventuali responsabili «della puzza che da anni appesta la città e che arreca gravissime conseguenze per la salute pubblica».



«Non si può più rimanere immobili perché l’immobilismo uccide e a Manduria sta mietendo numerose vittime», scrivono in una nota gli autori della denuncia che nel confronto con i cittadini avrebbero appreso «con tristezza – si legge - che son tante e troppe le persone affette da gravi malattie tumorali o da disfunzioni tiroidee».

Per l’avvocato Giorgino, «tutti sono a conoscenza dell’origine della puzza ma nessuno, sino ad oggi, ha fatto nulla per fermare questo disastro ambientale. In particolare – spiega - gli organi istituzionali preposti hanno solamente espresso inutili e vuote parole! Anzi, addirittura, la Giunta Regionale di Michele Emiliano ha voluto imporre alla nostra martoriata popolazione un’altra pericolosissima discarica per assorbire un più ampio bacino di utenza di altri Comuni. È ora di alzare la voce civilmente ma con fermezza e dire basta», si legge ancora nel comunicato che anticipa un’altra mossa del movimento politico. «Il nostro esposto-denuncia – conclude - è solo il primo atto e se non avremo riposte in tempi congrui andremo oltre, sino alla Corte Europea di Giustizia, chiedendo con regolare costituzione di parte civile ed una eventuale class-action tutti i danni economici relativi generati da questa scellerata politica».