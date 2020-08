​“Io, fabbro, incensurato”, la mossa del candidato sindaco

«Tranne che io non abbia santi in paradiso in grado di manomettere documenti del Tribunale, ecco a voi il mio casellario». Così il candidato sindaco di «Manduria Noscia» e «Lista Rinascita per le marine», Mimmo Breccia, risponde a chi lo accusa di avere la fedina penale sporca. «Continuano a diffamarmi», scrive Breccia sull’affollatissima pagina Facebook dove da quasi tre anni sta costruendo il suo movimento con cui spera di essere eletto sindaco della città.

Senza giri di parole, poi, il leader dei «noscini» si rivolge ai suoi accusatori rendendo pubblico il certificato penale da cui si evince la incensuratezza. «Inventatevene un’altra – scrive – perché anche questa volta avete fatto cilecca».

Approfittando dell’occasione, Breccia, il fabbro, conclude il post con la frase che è diventato il mantra della sua campagna elettorale: «Ora riforgiamo Manduria».