Bullo tende la mano alla Lega: "costituiamo il centrodestra unito come per le regionali"

Il candidato sindaco del centrodestra manduriano, Lorenzo Bullo, tende la mano ai leghisti che dopo aver ritirato l’appoggio alla coalizione di Dario Duggento (liste civiche di centro), troverebbero casa in quella che sarebbe la loro collocazione naturale costituendo il centrodestra unito voluto per le regionali da Fitto e dai leader nazionali per le regionali.

«A gli esponenti locali del partito della Lega, Francesco Ferretti De Virgilis e Cinzia Filotico, e al vice coordinatore onorevole Gianfranco Chiarelli – scrive Bullo - esprimo la mia stima e riconoscimento per il lavoro fin qui fatto per portare avanti anche nella nostra provincia un partito forte e strutturato». L’avvocato, forte già di sette liste, fa valere il peso della sua coalizione offrendo ospitalità ai probabili alleati. «Riconoscendo l’importanza della politica e il ruolo dei partiti anche all’interno di una coalizione per le amministrative – scrive l’avvocato - non posso che ricordare a tutti che quella in mio sostegno è composta da importanti realtà di centrodestra e sarei onorato se anche la Lega ne facesse parte seguendo la sua naturale collocazione, riconoscendoci in un percorso comune di valori e obiettivi ma soprattutto di programma per il futuro della città di Manduria».

La parola ora passa ai salviniani che di sicuro non si lasceranno sfuggire la ghiotta occasione di entrare a far parte della formazione a loro politicamente più vicina e, almeno sulla carta, quella con più probabilità di vittoria.