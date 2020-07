Gloria Saracino ha firmato ieri la candidatura con Emiliano, si presenta con "Senso Civico"

La psicologa Gloria Saracino, avetranese ma lavora a Manduria, ha sciolto la riserva ed ha accettato la candidatura nella lista “Senso Civico” con candidato sindaco il presidente uscente Michele Emiliano. E’ la seconda candidatura femminile a Manduria dopo la farmacista Rossella Moscogiuri, anche lei per Emiliano presidente ma in una lista civica. Saracino che è moglie del segretario del Pd di Avetrana, Bartolo Punzi è dipendente Asl.

Pare invece tramontata la scesa in campo dell’ex consigliera comunale e provinciale dl Pd, Maria Grazia Cascarano. La “signora delle tessere” avrebbe dichiaro di non essere questo il momento giusto per tentare l’ingresso in Consiglio regionale.