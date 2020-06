​L’on Macina fa i conti in tasca ai commissari: finanziamenti dimenticati e poca trasparenza

Facendo seguito ad un precedente botta e risposta tra lei e i commissari che governano il comune di Manduria, accusati dalla prima di scarsa efficienza amministrativa nella gestione dei servizi primari sulla costa (tesi contrapposta dai secondi che hanno elencato gli interventi eseguiti), l’onorevole del Movimento 5 Stelle, Anna Macina, torna all’attacco facendo i conti in tasca alla commissione nominata dal Ministero dell’Interno per amministrare il comune sciolto per mafia.



La parlamentare, documenti alla mano, ricorda una serie di risorse rese disponibili dal governo centrale ma non ancora utilizzate dall’ente. Si parte dai 32mila euro dell’iniziativa «Spiagge sicure», all’acconto di 377mila euro del fondo per l’emergenza coronavirus (Decreto rilancio), per finire ad altri 113mila euro del contributo per intervento sui comuni. Oltre 350mila euro, in tutto, sul cui utilizzo la grillina chiede ora conto. L’ultimo appunto dell’onorevole di Erchie tocca un argomento delicato per i funzionari di Stato (un prefetto in pensione, un viceprefetto e un funzionario di Prefettura): la trasparenza sulle spese sostenute durante la loro permanenza a Manduria.

«Sono certa – scrive la deputata – che la comunità manduriana apprezzerebbe la pubblicazione delle specifiche dei rimborsi delle spese sostenute dai singoli commissari, così come chiesto dalla sottoscritta e da molti cittadini. Sul tema – fa sapere Macina - avevo proposto, con esito positivo, la modifica della normativa vigente e l’accoglimento di un impegno preciso assunto dal Governo circa la dovuta trasparenza di emolumenti e rimborsi anche dei commissari». Nei 24 mesi di funzione, i tre commissari hanno chiesto e ottenuto in tutto 81.568 euro di rimborsi per spese di vitto, alloggio e viaggio (nello specifico, Vittorio Saladino, per 21 mesi perché gli ultimi tre è stato in smart working, 39.691 euro; Luigi Scipioni per lo stesso periodo 33.134 euro; Luigi Cagnazzo 8.771 euro), evitando la pubblicazione dei relativi riscontri richiesti ma ignorati dalla stessa onorevole Macina. I commissari hanno inoltre percepito un'indennità di funzione pari a 249.696 euro (3.468 euro mensili ognuno). Tra spese e stipendi, la commissione ministeriale è costata sinora 331.264 euro di risorse pubbliche.

N.Din.