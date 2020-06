Il cartello del centrodestra apre la campagna per Lorenzo Bullo sindaco

E’ pronto da ieri il “cantiere” del centrodestra che con la candidatura a sindaco dell’avvocato Lorenzo Bullo si propone di dare un nuovo governo alla città di Manduria. Il cartello composto da sei liste, due civiche e quattro partiti, in rispetto delle norme sul distanziamento sociale non ha potuto dare vita ad un evento inaugurale di pubblico optando per la presentazione della piattaforma elettorale attraverso i media e i social. Di seguito il “contratto” sottoscritto dai referenti locali dei partiti “Idea”, “Forza Italia”, “Fratelli d’Italia”, “Sud in Testa”, la civica “Tutti insieme per Manduria” e la lista del candidato sindaco, “Progetto Manduria” che apre così la campagna elettorale del centrodestra manduriano.

Il “contratto”

Mai come in questo momento storico le sorti della città di Manduria sono sospese tra un definitivo ed irreversibile tracollo e l’inizio di un nuovo corso: sono molteplici i segnali che ci inducono a tale riflessione.Vi è da rilevare l’incremento della disaffezione per la politica che, quindi, non viene intesa per quello che realmente è e cioè l’unico strumento per lo sviluppo di un territorio e di una collettività.

Eppure è innegabile che dalla politica dipende il futuro dei nostri figli e dei nostri nipoti.La politica deve tornare anche a Manduria a svolgere un ruolo fondamentale per la rigenerazione della vita pubblica, avanzando un nuovo modello di sviluppo inclusivo e solidale: si deve fornire una risposta concreta alle insoddisfazioni e ridare speranza alla nostra gente. Forze che si identificano nei valori del centrodestra e cioè la moderazione, la solidarietà, la tolleranza, il rispetto della dignità di ogni uomo, lo stato sociale (che è quello che dona di più a chi ha meno), il primato della persona e delle sue libertà, hanno individuato nella figura di Lorenzo Bullo colui che può dare avvio al nuovo corso a cui si accennava; si tratta di un professionista che non si è offerto alla politica, ma che ha risposto ad una chiamata dopo reiterate e reiterate insistenze, avendo raggiunto la convinzione del dovere di rispondere.

Con Lorenzo Bullo si intende realizzare l’obiettivo di costruire una coalizione di centro destra ma aperta a tutti coloro che si riconoscano nei valori e nei principi del centro destra, una coalizione quanto più rappresentativa dei cittadini e dei loro bisogni.

Vogliamo vincere le prossime elezioni, vogliamo dare alla città un governo forte, costruire una coalizione di uomini e donne disponibili a porsi al servizio della collettività.

Vogliamo dare inizio finalmente ad una stagione politica ed amministrativa diversa di cui il centro destra vuole essere il protagonista.

Vogliamo, insieme, portare una voce nuova nella politica locale ricercando il massimo della convergenza e della condivisione intorno a progetti realmente in grado di rispondere alle necessità ed alle attese dei cittadini di Manduria.

Vogliamo essere espressione di un pensiero forte, vogliamo creare, valorizzare e sostenere quella rete fatta di partecipazione generosa, spontanea e benefica che si ispiri alle connotazioni del volontariato.

Vogliamo favorire il recupero delle energie vitali della società civile.

E’ pronto il cantiere delle idee e del programma; ora tocca agli uomini che vorranno condividere questo progetto di fare politica sempre insieme e mai da soli perché solo così può essere realizzato il bene comune, perché solo così si concretizza lo spirito di servizio e del disinteresse personale. Ora tocca agli uomini di buona volontà a quelli che credono nel valore della concordia perché in presenza di essa anche le piccole cose crescono. Idea, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Sud in testa, Tutti insieme per Manduria, Progetto Manduria.