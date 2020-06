​Anche a Manduria esonero della Tosap. Il "caso" di Sammarco ripreso da Bullo

L’amministrazione straordinaria del Comune di Manduria ha recepito le indicazioni contenute nel decreto legislativo 34/2020 e le relative raccomandazioni dell’Anci, Associazione nazionale comuni italiani, in materia di misure per il sostegno del commercio penalizzato dalle restrizioni del lockdown.



A partire dal primo maggio le imprese del settore commercio sono esentati dal pagamento della tassa sull’occupazione del suolo pubblico. Inoltre tutte le autorizzazioni di aree già occupate si intendono rinnovate sino al 31 ottobre previa richiesta di autorizzazione con modulo di domanda in carta libera. Per lo stesso periodo sarà data la possibilità di posizionare tavoli, sedie e ombrelloni agli esercizi commerciali con nuova occupazione massima pari al doppio della superficie interna esistente. Per questo sarà consentita non soltanto l'occupazione limitata al fronte del locale ed alle sue immediate adiacenze, ma anche l'occupazione di spazi non strettamente pertinenziali, sia posti lateralmente, sia sul lato opposto (anche laterale) rispetto a quello in cui si trova l'ingresso del locale.

La semplificazione per l’invio di tutte le domande e di rinnovo e nuova concessione per l’autorizzazione dell’occupazione del suolo pubblico da trasmettere per via telematica tramite posta elettronica certificata (PEC) presso l’ufficio SUAP, con allegata la sola planimetria e senza applicazione dell’imposta di bollo. Per lo stesso fine saranno concesse per il commercio ambulante a posto fisso aree pubbliche individuate e predisposte allo scopo.

Le critiche dei politici

La decisione dei tre commissari straordinari di prendere in considerazione la misura a sostegno del commercio fisso e ambulante prevista dal decreto del primo ministro, così come tutti i comuni italiani stanno man mano facendo, è stata oggetto di polemiche tra candidati alla carica di sindaco. L’unico a sfruttare la bella notizia, facendola passare come un suo successo personale, è stato il candidato della coalizione centrosinistra, Domenico Sammarco che pochi minuti dopo la pubblicazione della delibera comunale, ha diffuso il suo santino elettorale con questa scritta: «Esenzione Tosap ed estensione superficie pubblica utilizzabile. Proposta approvata». Più ammiccante il post che lo accompagna: «Ci fa piacere comunicarVi che la nostra proposta di esenzione della Tosap è stata ACCOLTA!».

Non lo citano direttamente, ma è abbastanza chiaro il riferimento che altri due candidati sindaco fanno a quella che sembrerebbe essere la «furbata elettorale» di mister Proloco. Gregorio Pecoraro, candidato di una coalizione civica di sinistra e del M5S, scrive un laconico «E’ legge nazionale», sotto un commento della Confcommercio manduriana che si prende stessi meriti. E’ più diretta la risposta dell’avvocato Lorenzo Bullo a capo del cartello di centrodestra che nel fare apprezzamenti ai commissari straordinari per aver fatto proprio quanto previsto dal Decreto sul rilancio, lancia una frecciatina a Sammarco. «Informare e non abusare delle informazioni per medaglie elettorali», scrive Bullo non lasciando dubbi su chi è indirizzato il dardo.