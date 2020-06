​Pre-campagna elettorale: il candidato perde le staffe e rischia una denuncia

Il presidente della Proloco, Domenico Sammarco, candidato sindaco con una coalizione di centro con tinte di sinistra, non riesce a mantenere la calma e su Facebook si rende protagonista di uno scomposto botta e risposta con un sostenitore della candidatura di Gregorio Pecoraro. Con un esisto che potrebbe finire in tribunale.



Il tema è i rifiuti abbandonati nelle marine. Mister Proloco, nel rivendicare un ambiente più sano e pulito, aveva pubblicato su Facebook un post in cui sosteneva la necessità di «organizzare una task force che veda insieme l’ente pubblico, la società che gestisce l’appalto e le associazioni di protezione ambientale, per ripristinare la pulizia delle nostre marine». Tra i tanti commenti a sostegno della proposta (tutti fedelissimi prolochini), ha voluto dire la sua Tonino Dinoi, noto esponente della sinistra storica manduriana e sostenitore della candidatura di Pecoraro. Con queste parole. «Perché la Proloco, di cui lei è presidente non si mobilita affinchè tutto ciò non avvenga, mettendo in campo i suoi associati? Anche questo è promozione del territorio». Un’opinione forse provocatoria ma tutto sommato pacata e coerente con il tema, sicuramente estranea alla campagna elettorale a cui l’avvocato Sammarco si è addentrato anima e corpo già da 6 mesi. Così mister Proloco sbotta con un impeto incomprensibilmente dispotico, quasi violento nei termini.

«Mi spiace che lei, in malafede, faccia commenti così ridicoli. Ad ogni modo, se vorrà, le spiegherò di persona perché giuridicamente non è possibile farlo nei termini da lei velenosamente proposti. Si acquieti non pensare a me – prosegue Sammarco -, pensi piuttosto a far vincere il suo candidato sindaco. Visto che ha cambiato mille volte casacca e amicizie politiche magari, chissà, riuscirà a cambiare ancora, dove tira il vento. Stia bene!».

Colpito nell’orgoglio (in effetti il cuore di Tonino Dinoi non ha mai abbandonato di battere a sinistra), l’ex postino risponde mantenendo sempre la calma a differenza del suo interlocutore.

«Forse lei mi sta confondendo con qualche altra persona perché io non ho mai cambiato casacca, ero, sono e sarò sempre di centrosinistra. Se non ricordo male anche lei appoggiava la candidatura di Gregorio Pecoraro».

Con toni e termini sempre più accesi, l’avvocato Sammarco prorompe senza freni.

«Farebbe più bella figura a tacere per la vergogna. Non tiri la corda, altrimenti poi la gente rischia di sapere davvero che personaggio è lei. Suvvia, vada a far raccolta che c’è bisogno».

L’ex postino chiama alla calma. «Avvocato si rilassi». Ma l’avvocato ha preferito bannarlo impedendo così ogni dialogo.

«Non finirà qui, valuterò la possibilità di denunciarlo per quella sua frase sibilline, “la gente rischia di sapere che personaggio è lei” che fanno intendere chissà cosa. Cosa dovrebbero sapere le persone sul mio conto? Lo dica. C’è qualcosa di male che ho fatto di cui lei è a conoscenza e io no? Se è cos lo deve dire altrimenti mi chieda scusa pubblicamente», afferma Dinoi che conclude. «Si calmi avvocato, se è già così nervoso a campagna elettorale non ancora iniziata, figuriamoci dopo».