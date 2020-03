Il virus allontana le elezioni e avvicina i commissari

La pandemia del coronavirus ha portato ai manduriani un’altra disgrazia: il rinvio delle libere elezioni (come in tutta Italia) che interromperanno finalmente la gestione commissariale del comune sciolto per infiltrazioni mafiose con decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 2018. A due anni da allora, il 27 aprile prossimo, termina l’incarico affidato ai tre commissari straordinari, Vittorio Saladino, Luigi Scipioni e Luigi Cagnazzo. Le prossime elezioni, invece, si svolgeranno, come dispone la normativa, «in una domenica compresa tra il 15 ottobre e il 15 dicembre».

Il nodo che rimane e che dovrà sciogliere la burocrazia è se nel frattempo la gestione del comune - che per legge dal 28 aprile prossimo non può essere più considerata sotto amministrazione straordinaria per scioglimento per mafia, avendo già superato il limite massimo dei 24 mesi consentiti (18 iniziali più altri sei di proroga concessa) -, continuerà ad essere affidata ai tre attuali commissari, oppure ad un solo commissario prefettizio così come accade nei casi di normale scioglimento anticipato per crisi politiche di maggioranza o dimissioni del sindaco in carica.

Quest’ultima possibilità, oltre che essere più rispettosa della legge, farebbe risparmiare allo Stato due stipendi al mese, oltre alle spese di permanenza e viaggio che raddoppiano la spesa, oltre che far tornare a casa gli attuali commissari che dopo due anni di fatica lontani dalle rispettive famiglie saranno sicuramente stanchi.

Nazareno Dinoi