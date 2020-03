Forza Italia conferma Bullo, boccia Perrone e promuove Capogrosso

“È destituita di ogni fondamento la notizia, riportata oggi sulla stampa, relativa ad una presunta spaccatura della coalizione di centrodestra a Manduria. I lavori della coalizione proseguono in un'ottica di confronto e collaborazione reciproca" Lo dichiara Francesca Franzoso, commissario provinciale di Forza Italia.

"Il dialogo tra le forze di centrodestra va avanti - prosegue Franzoso - al fine di individuare il miglior programma e la migliore squadra per le prossime elezioni amministrative. Manduria ha bisogno delle migliori capacità e di un solido programma di governo, per ripartire dopo un lungo periodo di commissariamento. Da oggi – fa sapere Franzoso - l'interlocutore di Forza Italia per seguire le tappe di costruzione di programma e squadra sarà Gregorio Capogrosso, che ho provveduto a nominare commissario cittadino del partito. Gregorio, con la sua esperienza politica e le sue capacità di dialogo e di mediazione, rappresenta la scelta migliore per guidare il partito nella cittadina messapica”.

Dietro le dichiarazioni della segretaria provinciale del partito azzurro si nasconde un colpo di mano fallito di alcuni forzisti manduriani che avrebbero preso decisioni autonome non in linea con i vertici del proprio partito al solo scopo di destabilizzare la coalizione di centrodestra. A manovrare tutto sarebbe stato l’ex coordinator cittadino di Forza Italia, Giuse Perrone che con la mossa di Franzoso di affidare il partito a Capogrosso, viene definitivamente tagliato fuori.

Non sembra essere in discussione quindi la decisione di Forza Italia di appoggiare la candidatura di Lorenzo Bullo che può così andare avanti. Definitivo, invece, l’abbandono della Lega e del movimento civico dell’avvocato Antonio Casto “Azione Messapica” che avrebbero preso già accordi con il gruppo di centro gestito dal consigliere regionale uscente Luigi Morgante e dall’ex assessore Mimmo Lariccia. Con loro anche gli ex consiglieri comunali Arcangelo Durante, Marcello Venere, Antonio Giuliano e Giorgio Duggento, il sindacalista Leonardo Moccia e l’ex consigliere Udeur, Vincenzo Dimitri.