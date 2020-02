Candidature, il centrodestra blinda Bullo, ma la Lega chiede tempo

«In linea di massima il candidato è Lorenzo Bullo». Si può sintetizzare così la riunione di ieri tra i rappresentanti dei partiti del centrodestra conclusa con un altro «ni». Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia e i movimenti civici, “Tutti insieme per Manduria” e “Azione Messapica”, sono stati tutti d’accordo sul nome dell’avvocato, ma con una strana riserva della Lega i cui rappresentanti manduriani, Nicola Moscogiuri e Franco Bruto, non se la sono sentita di dare il semaforo verde non prima di sentire il parere dei propri vertici provinciali.

«A noi sta bene Bullo, ma per correttezza dobbiamo parlare con i nostri del provinciale», avrebbero detto al termine della discussione. Strano che non ci abbiano pensato prima dal momento che sul nome di Bullo si erano già orientati tutti da tempo. Un comportamento che, in teoria, potrebbe nascondere la volontà dei salviniani messapici di correre da soli con un proprio candidato, magari con uno sguardo verso il terzo polo del centro (Puglia popolare, con i cinque ex consiglieri che non sono riusciti a trovare casa altrove), orfano di una coalizione di spessore e di un nome spendibile per la conquista del comune.

Il tempo dato alla Lega per decidere non è stato troppo. «Due, tre giorni ancora e poi il centrodestra ufficializzerà il nome dell’avvocato Bullo», hanno fatto sapere gli altri al termine della riunione. Con o senza la Lega, si vedrà.