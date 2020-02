La Lega precisa: la riunione di giovedì è stata tutto un malinteso

«La riunione del centrodestra di giovedì sera, non si sarebbe dovuta tenere perché così era stato concordato dai coordinatori provinciali dei partiti; se poi si è fatta, sarà stato per un fraintendimento tra le parti». A parlare è il vice coordinatore manduriano della Lega, Franco Bruto che chiarisce così la sua assenza e quella del coordinatore, Nicola Moscogiuri, dal confronto con i partner saltato proprio per la mancanza del suo partito. «Si sapeva già che il tavolo si sarebbe riunito martedì perché l’avvocato Moscogiuri si trovava per lavoro a Roma e non a Milano come è stato scritto», chiarisce ancora Bruto che rettifica un’altra inesattezza scritta nel nostro articolo di ieri. «L’avvocatessa e nostra candidata sindaco, Cinzia Filotico – afferma l’imprenditore della Lega – non si è incontrata con Matteo Salvini a Bari, ma a Taranto dove tutti noi abbiamo avuto l’onore e il piacere di farci fotografare insieme al nostro leader».

Infine la questione dei cosiddetti dissidenti della Lega da noi così identificati nella persona di Alessandro Stranieri. «Non esistono dissidenti nella Lega, e se Stranieri ha voluto proporre una sua candidatura, lo ha fatto a nome del movimento civico che ha costituito e non a nome di dissidenti della Lega che non esistono». Martedì, dunque, nuovo tavolo del centrodestra che dovrebbe essere quello definitivo.