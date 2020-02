La disputa degli ex alleati irrompe sui social

Iniziano le schermaglie politiche pre-elezioni amministrative. Protagonisti di queste primissime dialettiche che trovano spazio sui social sono gli attivisti di «Manduria Futura». In un post che il partito dell’ex sindaco Roberto Massafra lascia su Facebook a commento della nascita del terzo polo (Puglia Popolare), si scherniscono i componenti di questa coalizione a cui hanno aderito gli ex consiglieri Arcangelo Durante, Marcello Venere, Antonio Giuliano, Giuseppe Dimitri, Giorgio Duggento e il sindacalista Mimmo Moccia.

«Accogliamo con favore – si legge nel post -, la notizia che nessuno dei candidati sindaci più accreditati e degli schieramenti tradizionali si è caricato questi soggetti». Ancora più pungente è l’attacco che Manduria Futura lancia nei confronti degli altri ex alleati. «Ci auguriamo che questo schieramento di “moderati” – scrive il partito dell’ex sindaco Massafra -, si allarghi accogliendo tra le sue fila anche i restanti scellerati che da decenni si fanno eleggere per poi firmare per lo scioglimento del consiglio».

Seppure non citando nomi, è abbastanza chiaro il riferimento a Antonio Curri e Leo Girardi del movimento «Tutti insieme per Manduria». Si legge. «Come candidato sindaco – chiosa Manduria Futura -, andrebbero bene un medico o un ingegnere: Tutti insieme, appassionatamente, per Manduria».