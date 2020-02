I grillini frenano sull'intesa con Pecoraro: "manca ancora l'Ok del nostro capo politico"

L’accordo Pecoraro-5Stelle non è stato ancora perfezionato perché manca ancora il nulla osta del capo politico del movimento. Ci tengono a farlo sapere i grillini manduriani che poco fa hanno diffuso la seguente nota.

«A maggiore precisazione del Comunicato Stampa uscito in data odierna – si legge - si comunica che il meetup Manduria 5 Stelle ha richiesto tramite i facilitatori regionali delle relazioni interne l’autorizzazione per chiudere eventuale accordo politico per le Amministrative del Comune di Manduria del maggio prossimo con le liste civiche Città Più e Movimento Democratico con Manduria a sostegno del candidato sindaco dott. Gregorio Pecoraro».

Volendo mettere un freno all’entusiasmo dei partner di coalizione che in mattinata davano per conclusa la trattativa, i grillini messapici chiudono così il loro breve comunicato stampa. «Rimaniamo in attesa di autorizzazione da parte del capo politico e certificazione della lista del Movimento 5 Stelle».