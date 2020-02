Il fronte civico Morgante-Lariccia spacca il centrodestra

Anche il centrodestra si presenterà spaccato alle prossime elezioni amministrative di Manduria. Come per il centrosinistra diviso tra Gregorio Pecoraro e Domenico Sammarco, anche dall’altra parte, al momento, ci dovrebbero essere due candidati sindaco. A quello su cui stanno lavorando da tempo i partiti tradizionali della coalizione (Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Idea, Tutti insieme per Manduria e Azione Messapica), si dovrebbe aggiungere (il condizionale è quanto mai d’obbligo quando si parla di politica), quello di un fronte civico che fa capo al consigliere regionale Luigi Morgante e all’ex assessore della giunta Massafra, Cosimo Lariccia. Entro la fine della settimana i due esponenti politici ufficializzeranno il proprio organigramma elettorale che sarà composto da quattro liste civiche di partenza con la possibilità di allargare ad altri movimenti dai progetti condivisibili.

Le tre civiche che faranno riferimento a Morgante, si chiameranno “Manduria nel cuore”, Manduria civica” e “Manduria liberale”. Manca il nome della lista di Lariccia. Le quattro formazioni civiche esprimeranno un proprio candidato sindaco. Le stesse, poi, dovrebbero appoggiare il consigliere Morgante nella sua ricandidatura in Consiglio regionale, sempre nell’orbita del centrodestra. Il consigliere uscente dovrebbe entrare nella lista della Lega oppure nella lista del presidente.