Cinque candidati per ora e a destra si pensa ad una donna

Al momento sono almeno cinque i candidati sindaco che si contenderanno la fascia tricolore del comune di Manduria. Si tratta, in ordine di ufficializzazione, di Mimmo Breccia che si presenterà con le liste “Manduria Noscia” e “Lista rinascita per le marine”; Domenico Sammarco, a capo di una coalizione di un indefinito e multicolore centro-moderato-ambientalista. Per il centrosinistra è pronto anche il candidato del movimento “Città più” (ed almeno altre due liste) che quasi certamente proporrà il nome dell’ex sindaco, Gregorio Pecoraro.

Il quarto candidato sindaco, di cui si attende il nome, è quello della coalizione di centrodestra. Questa sera i responsabili politici di “Fratelli d’Italia”, “Forza Italia”, “Lega”, “Azione Messapica” “Idea” e “Insieme per Manduria”, si incontreranno per proporre ognuno un nome su cui si dovranno poi esprimere in maniera collegiale. Da questo fronte politico a sorpresa potrebbe uscire una nome femminile che spiazzerebbe tutti. Il quinto candidato di cui al momento non abbiamo alcuna indicazione, è quello dei Movimento cinque Stelle che certamente si presenterà da solo.

Non si conosce per ora la direzione che prenderà alle prossime elezioni comunali il movimento di centro, “Puglia Popolare” a cui hanno aderito i quattro ex consiglieri comunali, Arcangelo Durante, Marcello Venere, Antonio Giuliano e Giorgio Duggento.