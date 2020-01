Franzoso senza un segretario a Manduria

Forza Italia di Manduria è di nuovo in cerca di un segretario cittadino. Stefano Prete, reggente sino a ieri, ha comunicato le proprie dimissioni irrevocabili alla coordinatrice provinciale Francesca Franzoso. Ufficialmente le ragioni sarebbero legate a problematiche familiari che non gli permetterebbero di offrire l’impegno necessario per tale compito. Un problema per gli azzurri messapici e per la loro referente di zona in prospettiva di una campagna elettorale per il rinnovo del Consiglio regionale.