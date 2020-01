Mancino lascia con rammarico la politica per il posto in Confcommercio

Tullio Mancino lascia la politica attiva per ricoprire un importante incarico nella Confcommercio della provincia di Taranto dove curerà il settore della formazione, ente per il quale presta attività di consulenza sin dal 2016. “Tale incarico, per la responsabilità e l’impegno che ne derivano risulta incompatibile con eventuali ruoli politici e amministrativi”. Ad annunciarlo a “Quotidiano di Taranto” è stato lo stesso ex giovane rampante della politica manduriana facendo sapere che le prossime elezioni amministrative manduriane non lo vedranno candidato in nessuna lista.

“In questo momento della mia vita l’attività professionale non mi avrebbe consentito di dedicare il tempo necessario di cui ha bisogno la nostra Città”, dichiara Mancino dicendosi commosso dalle attestazioni di stima di chi lo invita a spendersi in prima persona a vari livelli della vita pubblica.

Ma la decisione è presa. “Ci sono momenti – sottolinea - in cui la vita ci impone delle scelte ed è giusto che ad esse seguano gesti e azioni coerenti, nel rispetto di se stessi e degli altri. Tuttavia – conclude - credo ci siano tanti modi per operare in favore della propria comunità a livello culturale, civile e professionale”.

Non è dato sapere se questa nuova scelta di vita di Mancino implicherà anche la sua rinuncia a dirigere i movimenti politici da lui fondati, “ManduriaLab”, “Città per tutti” e l’ultimo nato, “Scelta comune”.