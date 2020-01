Michele Emiliano a Manduria per presentare il libro di Borrometi

Dopodomani, venerdì 10 gennaio, il presidente uscente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sarà a Manduria per partecipare ad una iniziativa editoriale organizzata dal movimento civico “La Città che vogliamo”. Emiliano interverrà nella presentazione del libro del giornalista Paolo Borrometi, presente anche lui, dal titolo “Il sogno di Antonio, storia di un ragazzo europeo”, dedicato al ventinovenne Antonio Megalizzi, vittima dell’attacco terroristico ai mercatini di Natale di Strasburgo avvenuto l’11 dicembre del 2018. Trentino ‘di sangue calabrese’, Megalizzi lavorava come conduttore di Europhonica, uno dei format radiofonici di RadUni, associazione che raggruppa radio universitarie italiane.

Accompagneranno l’autore, oltre al presidente Emiliano, gli interventi delle manduriane, Lucia Moscogiuri e Giulia Lonoce. L’iniziativa sarà ospitata nella sala consiliare del comune di Manduria con inizio previsto per le ore 18.

Da agosto 2014, a causa delle continue minacce e dopo l’incendio della porta di casa per le sue inchieste giornalistiche contro la mafia siracusana e ragusana, l’autore del libro, Borrometi, vive sotto scorta dei carabinieri. Il Procuratore aggiunto della Direzione Distrettuale Antimafia di Catania, che indaga sulla mafia delle province di Siracusa e Ragusa, nel dicembre del 2017 ha lanciato un ulteriore allarme sui rischi per la vita di Borrometi, in un’intervista a Fan Page, dicendo che: “se c’è un giornalista che rischia la vita in Italia questo è Paolo Borrometi”.

Laureato in Giurisprudenza, dal primo ottobre 2019 è vicedirettore dell’Agenzia Giornalistica Italia. Inizia l’attività giornalistica nel 2010 collaborando con il Giornale di Sicilia, per poi passare all’Agi ed a Tv2000, ed è direttore della testata giornalistica LaSpia.it. Giornalista pubblicista dal gennaio 2013[3] e professionista dal gennaio 2017. Dal 21 dicembre del 2017 è Presidente di Articolo21.