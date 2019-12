Bando per la Proloco, Breccia chiede conto al Gal

Tra tutte le proprietà comunali, la sede della Proloco era la più idonea a ricevere gli stanziamenti del Gal? A chiederselo ora è il leader di “Manduria Noscia”, Mimmo Breccia che ha fatto richiesta degli atti relativi alla gara del Gal e alle relative procedure di assegnazione dei 110mila euro al comune di Manduria che li utilizzerà per ristrutturare il vecchio stabile di via Pietro Maggi, sede ventennale della Proloco di Manduria. «Tale richiesta – scrive Breccia nella lettera di accesso agli atti -, al fine di valutare la proprietà dei requisiti richiesti dal bando e presentati dal Comune di Manduria beneficiario di 110mila euro per la ristrutturazione di una proprietà immobiliare da adibire ad ufficio turistico, già sede affidata in gestione alla locale Proloco».

La richiesta di Breccia è stata inoltrata, oltre che alla direttrice del Gal terre del Primitivo, anche ai dirigenti della Regione Puglia e alla segretaria generale del Comune di Manduria. Le perplessità di Breccia derivano dalle finalità del bando che vincolavano l’assegnazione dei finanziamenti a progetti finalizzati al “Restauro e riqualificazione del patrimonio culturale e naturale delle Terre del Primitivo”. Per questo, si legge nella richiesta di “Manduria Noscia” «si manifesta la propria perplessità circa l’individuazione dei criteri che vedrebbero la sede della Proloco come sito da proporreal bando anziché tanti altri di ben più nota importanza storico/culturale».